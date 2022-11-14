Buğday eken belediye ihtiyaç sahiplerine un dağıtacak

Çorum Belediyesi hayata geçirdiği yeni projelerle üreten belediye haline geldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarını artırarak ekonomiye katma değer sağlayan Çorum Belediyesi üretim alanında da boş durmuyor.

Buğday tohumları toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik tek karış yer kalmasın" talimatı üzerine Çorum Belediyesi Düvenci beldesi yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandırdı. Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan 80 dönüm araziye daha önceden yağlık ayçiçeği ekimi yapılmıştı. Hasadı yapılan ayçiçeğinden elde edilen yağ ise Çorum Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. Üretime ara vermeyen Çorum Belediyesi aynı araziye şimdi de buğday ekimi yapıyor.

İhtiyaç sahiplerine un dağıtılacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmayı ve tarıma elverişli arazileri üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini ve 28 yıldır ekilmeyen, atıl vaziyetteki belediye arazisine ilk olarak yağlık ayçiçeği ektiklerini hatırlatan Başkan Aşgın "Bu araziden elde edilen 4 bin litre ayçiçek yağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bugün de buğday tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Ayçiçeğinde olduğu gibi, hasadın sonunda buğdaydan elde edilecek unu, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Hem tarımsal üretimde farkındalığı artırma, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma anlamında önemli bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aşgın "Tarımın ve gıda temininin son derece önemli olduğunu bir dönemde Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla üretimi artırma noktasındaki gayretimizi ortaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.