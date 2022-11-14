Bakan Yanık: Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar sonuç alamayacak

Yanık, İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in, Adana'daki cenaze törenin ardından gazetecilere, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yanık, şöyle konuştu:

"Türkiye, terörle mücadelede yıllardır çok önemli mücadele ortaya koydu. Burada da olayın hemen akabinde fail ve faille beraber iştirak eden birtakım isimler yakalandı. Dün, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız ile olayı öğrenir öğrenmez açıklamalarda hepimiz ısrarla şunu ifade ediyoruz; bu meselede, öncekilerde olduğu gibi sonuna kadar failler, faillerin arkasındaki iş birlikleri, iştirakler, kim varsa şehitlerimizin kanını yerde koymayacak şekilde gereği yapılacak. Failler yakalandı, başkaları da varsa yakalanacak ve adaletin önüne çıkarılacak, hesap sorulacak."

Bakan Yanık, Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü personeli olduğunu anımsatarak, "Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı. Ecrin, 9 yaşında cıvıl cıvıl, çok akıllı bir çocuktu. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Terör saldırısının ardından bakanlık olarak harekete geçtiklerini dile getiren Yanık, olaydan hemen sonra İstanbul'da yaralıların ve ailelerinin olduğu hastanelerde psikososyal destek hizmetine başlandığını belirtti.

Bakan Yanık, tedavilerinin ardından taburcu edilenlere yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok, çok üzgünüm. Şehitlerimiz, yaralılarımız ve aileleri için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. İçerisinde bakanlığımızın da dahil olduğu devletimizin bütün birimleriyle elimizden geleni yapıyoruz ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, bugüne kadar koymadı, bundan sonra da koymayacaktır. Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülke. Allah'ın izniyle, milletimizle bugüne kadar olduğu gibi bütün bu oyunların da üstesinden geliriz. Acımız çok taze ve derin ama milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında. Nitekim hızlıca ana fail de olmak üzere faillerden önemli kısmı yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Bir kere daha söylemek istiyorum, hakikaten çok üzgünüz. Çok acı, ağır... Yusuf'un çalışma arkadaşımız olması acımızı biraz daha katladı. Hepsinin Allah şehadetlerini makbul, mekanlarını cennet etsin. Allah ailelerine, milletimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun."