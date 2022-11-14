Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Motorin grubunda 15.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 1,56 TL fiyat indirimi yapıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 18:17, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 19:17
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi yapıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22.70 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız