Veteriner aşılarında kamu-özel iş birliği
Gıda güvenliğini temin etmek amacıyla denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için de yeni bir dönem başlatıyor. Bu doğrultuda veteriner aşıları ve teşhis kiti üretimini gerçekleştirmek üzere aşı üretim merkezi kurulacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 07:25, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 08:14
Gıda güvenliğini temin etmek amacıyla denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için de yeni bir dönem başlatıyor. Bu doğrultuda veteriner aşıları ve teşhis kiti üretimini gerçekleştirmek üzere aşı üretim merkezi kurulacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız