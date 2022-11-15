Bilinçsiz toplanan mantarları yemek öldürüyor
Son zamanlarda 6 kişi mantar yüzünden hayatını kaybetti. Tabiattaki her mantarın tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bensu Karahalil "Zehirli mantarlar hücre tahribatına yol açıyor" dedi
Sonbahar aylarının gelişiyle tabiatta mantar sayısı ile birlikte mantar zehirlenmelerinde de artış yaşanmaya başladı. Son günlerde 6 kişi, tabiatta bulup yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Zehirli mantarların hücre tahribatına yol açtığını söyleyen Gazi Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bensu Karahalil "Mantar yendikten 6 ila 24 saat içinde karın ağrısı, kusma ve ishal görülür. Geçici iyileşme olur ancak belirtiler tekrar başlayarak koma ve ölümle sonuçlanır. Böbrek fonksiyonlarını etkileyen toksin içeren zehirlenmelerde de 3 ila 14 günde tahribat oluşuyor. Zehirlenmelerde müdahale zamanı ne kadar kısa ise tedavi o kadar başarılı olur. Mantarın toplandığı şartlar ve saklanma şartları da tedavi başarısını etkiler" diye konuştu.
ESMA ALTINMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız