Edirne'de tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan taksi sürücüsü tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde müşteri alma nedeniyle tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan taksici tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 08:55, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 09:06
Taksi sürücüsü M.K. ile meslektaşı O.C. arasında Büyük Cami Mahallesi Borsa Sokak'ta müşteri alma konusunda tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından O.C. yanındaki tabancayla M.K'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.K. sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız