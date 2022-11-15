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50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı: 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldı, 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 09:33, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 10:13
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 202'si yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ile vatandaşları mağdur eden ve devleti zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucu 50 ilde, "Girdap" adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 190 kişi de ifadesine başvurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine davet edildi.

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve tefecilik gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 264 kişiden 202'si gözaltına alındı, operasyonlar 50 ilde devam ediyor.

- Yerel gazetelerde iş ilanı verdiler

Soruşturma sürecinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar şüphelilerin faaliyetlerini de deşifre etti.

Operasyonun Antalya bölümünde, şüphelilerin yerel gazetelerde iş ilanı vererek kendilerine iş insanı görünümü kazandırıp mağdurlar ile tanıştıkları, kullandıkları yatırım danışmanlığı ofisine Cumhurbaşkanı başdanışmanı adına çiçek göndererek güven telkin ettikleri, çeşitli ihale ve projelerin değerlendirilmesi vaadiyle mağdurlardan yaklaşık 10 milyon lira para topladıkları belirlendi.

- Kumar borcu karşılığında yüksek faizle boş senet imzalattılar

Operasyon, Denizli'de ise tefecilik suçunu işleyenlere yönelik düzenlendi.

"Öterler" suç örgütü üyelerinin işlettikleri kumarhaneye borcu olanlara yüksek faiz karşılığı borç verdikleri, karşılığında boş senet imzalattıkları, ödeyemeyenlerin borcunu tehdit ve şantaj yöntemiyle tahsil ettikleri, suçtan elde ettikleri gelirin bir kısmını da cezaevindeki suç örgütü elebaşına ve örgüt üyelerine aktardıkları belirlendi.

- Mağdurun parasını "Borç" açıklamasıyla gönderip, icra takibi başlattılar

Operasyonun Mersin ayağında ise suç örgütü üyelerinin irtibatlı oldukları banka çalışanı vasıtasıyla, 20 bin lira karşılığında limit artırımı yapabileceklerini söyleyerek kredi kartını aldıkları müşterinin bilgisi dışında, 282 bin liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

Mağdurun parayı istemesi üzerine bir şüphelinin banka hesabı aracılığıyla 75 bin lira parayı "borç" açıklaması ile havale ettiği, sonrasında icraya vererek 75 bin lirayı tekrar tahsil ettiği belirlendi.

Örgüt içerisinde yer alan ve kendisini avukat olarak tanıtan diğer bir şüphelinin, kendisine başvuran kişiden soruşturma savcısına vereceği gerekçesiyle 36 bin lira talep ettiği tespit edildi. Sahte avukatın ayrıca, mağdur ile görüşmek için evine gittiği sırada, kendilerini narkotik polisi olarak tanıtan suç örgütü üyelerinin eve gelerek, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri mağduru gözaltına almaya çalıştıkları da belirlendi.

O sırada sözde avukatın araya girerek mağduru bu durumdan kurtarmak için de 20 bin lira para aldığı ifadelerde yer aldı.

- Dosya kapatma vaadiyle 25 bin lira aldılar

Yine kendisini avukat olarak tanıtan bir başka şüphelinin, farklı ildeki 2 ayrı kişiyi, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarına ait dava dosyalarını kapatma vaadi ile toplamda 25 bin lira dolandırdığı anlaşıldı.

Şüphelilerin farklı bir ildeki orman arazisini, üst düzey bürokratlar vasıtasıyla orman vasfından çıkartarak kendisine devredeceklerini vaat ettikleri mağdurun yaklaşık 400 bin lira değerindeki aracını devraldıkları, daha sonra bölgedeki orman yangını nedeniyle söz konusu arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiği yalanıyla, mağdurlardan toplamda 783 bin TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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