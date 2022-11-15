Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor.

Bali'deki Apurva Kempinski'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumu öncesinde Erdoğan, liderlerle ayaküstü görüştü.

Erdoğan, karşılama töreninin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ayrı ayrı sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de konuşan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.