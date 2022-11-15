Dolar 18,61 TL'ye yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,61 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 18:24, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 18:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6040
|18,6050
|18,6140
|18,6150
|Avro
|19,1790
|19,1800
|19,3560
|19,3570
|Sterlin
|21,7810
|21,8900
|22,1500
|22,2610
|İsviçre Frangı
|19,5810
|19,6810
|19,6640
|19,7630
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5740
|18,6540
|18,5840
|18,6640
|Avro
|19,1390
|19,2190
|19,3160
|19,3960
|Sterlin
|21,7210
|21,9310
|22,0900
|22,3000