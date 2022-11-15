Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan PKK ve FETÖ üyeleri tutuklandı
Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 17:03, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 17:03
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin Bulgaristan'a kaçmak için girişimde bulunacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi H.K. ile terör örgütü PKK üyesi R.O'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız