'Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz'
Bakan Kurum: "(Ulusal Katkı Beyanı'nda güncelleme) Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 14:52, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 15:03
Bakan Kurum: "(Ulusal Katkı Beyanı'nda güncelleme) Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız