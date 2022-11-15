Konya'da iki traktör römorkunun arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Konya'nın Çumra ilçesinde iki traktör römorkunun arasına sıkışan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 15:03, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 15:04
İlçeye bağlı Karkın Mahallesinde ailesiyle pancar sökmeye giden Hasan Eymen Ergen, traktöre takılmaya çalışılan iki römorkun arasına sıkıştı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ergen'i Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada ilk tedavisi yapılan Ergen, daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ergen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız