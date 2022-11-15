YÖK, üniversite dergilerini masaya yatıracak

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite dergilerinin mevcut durumu, yayın kalitelerinin iyileştirilmesi, ulusal-uluslararası indeksler, yayın etiği, editoryal sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayda, fen-mühendislik, sosyal, tıp ve sanat alanlarında farklı oturumlar yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uluslararası yayın performansını ve dolayısıyla Türkiye adresli üniversite dergilerinin kalitesini artırmanın stratejik öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Çalıştayda üniversite dergilerinin durumunu iyileştirmek maksadıyla, editörlük ve uluslararası akademik yayın süreçlerinde tecrübeli öğretim üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin ve uzmanların görüşlerini almak istediklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Katılımcılar, bilim alanlarına ve müzakere konularına göre gruplandırılacak. Çalıştayda, ulusal ve uluslararası endekslerden veri setlerinin ve bibliyometrik verilerin paylaşımına kadar tüm konuları masaya yatıracağız. Böylece akademik yayın ve özellikle dergicilik alanındaki uluslararası güncel gelişmeleri dikkate alarak, alan bazlı somut önerilerin geliştirilmesini amaçlıyoruz."