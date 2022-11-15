Bakan Kurum: Emisyon oranlarındaki azaltım hedefini yüzde 41'e çıkardık

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Üstü Düzey Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanı'nı uluslararası kamuoyu ile paylaşmasının ardından canlı yayında alınan kararı açıkladı.

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP27 toplantısı dolayısıyla tüm ülkelerin iklim değişikliğine yönelik mücadele verdiklerini ve bu noktada aldıkları kararların paylaşıldığını ifade eden Kurum, konferansta 197 ülkeden 35 bin katılımcı bulunduğunu, Türkiye'yi temsil etmek için çeşitli sektörden temsilcilerle Mısır'a geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar attığına, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"2015 yılında BM Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Sekretaryaya emisyonlarımızı ve emisyonlarda gerçekleştirilen oranlarımızı bildirmiştik. 2030 yılı itibarıyla 1 milyar 175 milyon gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım yapacağımızı taahhüt etmiştik. Bugün Ulusal Katkı Beyanımızı güncelledik. Türkiye olarak 2030 yılı için yüzde 21 olarak açıkladığımız artıştan azaltım hedefimizi yüzde 41'e yükseltiyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz ki 2030 yılında yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmış olacağız. Yine burada tüm dünya ile paylaştığımız önemli bir konuda emisyonlarımızın zirve yapacağı yıldı. En geç 2038 yılında emisyonlarımızı tepe noktasına ulaştıracak ve net sıfır hedefimize güçlü politikalarımızla ilerlemeye devam edeceğiz."

Kurum, bu taahhütlerin tüm dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

BM Bakanlar Konferansı'nda tüm dünyaya 2026 yılında yapılacak COP toplantısı için adaylık açıklamasında bulunduklarını vurgulayan Kurum, "Tüm dünyaya COP31 adaylığımızı ilan ettik ve BM Sekretaryasına resmi başvuruyu yapıyoruz. Daha önce Türkiye olarak pek çok konferansa ev sahipliği yaptık. Gerek insani konferanslara gerek COP toplantılarına ev sahipliği yapmış bir ülke olarak ki Türkiye'nin yeni yapacağı atılımları tüm dünya ile paylaşmak üzere 31'inci COP toplantısı için adaylığımızı açıkladık." şeklinde konuştu.

COP27'de Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Kurum, Sıfır Atık uygulaması, Sıfır Atık Mavi, eylem planlarını anlattıklarını sözlerine ekledi.