Vali Yerlikaya'dan İstiklal Caddesindeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 18:02, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 18:04
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız