Rusya'dan füze iddialarına yanıt: Kasıtlı bir provokasyon

Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow adlı yerleşim birimine 'Rus' füzelerinin düştüğü yönündeki iddiaları, durumu tırmandırma amacıyla yapılan kasıtlı provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırına yakın Rus silahlarından herhangi bir saldırı olmadı. Polonya medyasının, Przewodow yerleşimindeki olay yerinden yayınladıkları füze parçalarının Rus silahlarına hiçbir dahli yok" denildi.

Öte yandan Rusya, bugün Ukrayna'nın altyapısını hedef alan 85 füze saldırısı düzenlemişti.