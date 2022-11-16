NATO Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacak
NATO ülkelerinin büyükelçileri, Polonya'nın talebi üzerine Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında yapılacak acil toplantıda Polonya'ya füze düşmesini görüşecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 07:35, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 08:01
Rusya'ya ait olduğu öne sürülen füzeler, Polonya'da bir köye isabet etti.
Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybederken, Rusya füzelerin kendilerine ait olmadığını bildirdi.
Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" ifadelerine yer verildi.
ACİL TOPLANTI KARARI
- NATO ise Polonya'nın talebi üzerine acil toplanma kararı alındığı ve konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceği açıkladı.
- Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında yapılacak acil toplantının çevrimiçi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.