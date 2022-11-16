Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 08:55, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 09:19
Erdoğan ve Scholz, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız