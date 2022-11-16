Balıkesir'de yakalanan PKK/YPG üyesi tutuklandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan PKK/YPG mensubu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 10:17, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 10:18
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım'da Manyas Yeniköy mevkisinde yol kontrolü gerçekleştirdi.
Ekipler, durdurdukları bir araçta bulunan Suriye uyruklu H.İ'nin, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu ve 2010-2011 yıllarında ülkesinde örgütün sözde asayiş biriminde faaliyet gösterdiğini belirledi.
Gözaltına alınan H.İ, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız