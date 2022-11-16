Enerji Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 10:33, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 10:34
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Görüşmelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.
Görüşmelere geçilmeden önce HDP'li bazı milletvekilleri, maden kazalarını anımsatarak, madencilerin fotoğraflarının da yer aldığı "kaza değil cinayet" yazılı dövizleri gösterdiler.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız