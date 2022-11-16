Dolar günü 18,61 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,61 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 18:09, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6140
|18,6150
|18,6160
|18,6170
|Avro
|19,3560
|19,3570
|19,3330
|19,3340
|Sterlin
|22,1500
|22,2610
|22,0230
|22,1330
|İsviçre Frangı
|19,6640
|19,7630
|19,6970
|19,7950
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5840
|18,6640
|18,5860
|18,6660
|Avro
|19,3160
|19,3960
|19,2930
|19,3730
|Sterlin
|22,0900
|22,3000
|21,9630
|22,1730