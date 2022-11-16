Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 11:15, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 11:16
Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.S. ve A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız