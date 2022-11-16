Aşçı anne şef olmasını istediği oğluyla aynı üniversitede eğitim görüyor

- Bingöl'de lokanta işleten Aysel Arda Güven, şef olmasını istediği oğluyla Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nı kazanarak, birlikte eğitim görmeye başladı.

Kent merkezinde 7 yıldır lokantacılık yapan 40 yaşındaki Güven, liseden mezun olduktan sonra yanında çalışmaya başlayan 21 yaşındaki oğlu Hakan'ın mutfaktaki yeteneğini fark etti.

Oğlunun bu alanda eğitim alarak ilerlemesini isteyen anne Güven, onu motive etmek için birlikte üniversite sınavına hazırlandı.

Girdikleri sınavda aldıkları puanla Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'na yerleşen anne ve oğlu, aynı sınıfta eğitim görüyor.

Mutfağını paylaştığı evladıyla sıra arkadaşı da olan Güven, uygulamalı eğitimlerde hazırladıkları yemeklerle yeteneklerini sergiliyor.

- "Yurt dışında da ülkemizin yemeklerini yapmak istiyoruz"

Anne Aysel Arda Güven, AA muhabirine, 7 yıldır lokantasında yöresel yemekler yapıp müşterilere sunduğunu söyledi.

Yanında çalışan oğlunun yeteneğini ve el lezzetini fark edince bu alanda kendisini geliştirmesi için eğitim almasını istediğini dile getiren Güven, birlikte okumaya karar verdiklerini, sınavda başarılı olunca da aynı bölüme yerleşerek sınıf arkadaşı olduklarını belirtti.

Güven, "Beraber ders çalışıyoruz, okula gidip geliyoruz. Oğlumla birlikte okumak çok güzel bir duygu, gurur verici. Oğlumu ileride çok ünlü bir şef, öğrenciler yetiştiren akademisyen olarak görmek isterim. Yurt dışına gidip ülkemizin yemeklerini orada da yapmak istiyoruz. Orada güzel bir restoran açıp işimizi ilerletebiliriz. İş yerimde oğlumun desteğini çok görüyorum. O çalışırken gözüm arkada kalmıyor." dedi.

- "Annemin mutfağa dair çok bilgisi var"

Hakan Güven de liseden mezun olduktan sonra yemek yapmaya başladığını ifade etti.

Yeteneğini görünce de devam ettiğini anlatan Güven, "Annemle mutfağa girdikten sonra bu alanda üniversite okuma niyetimiz oluştu. Aynı bölümde okumaya başladık. Onun yanında yemeklerin püf noktasını ve yeni teknikler öğreniyorum. Annemin mutfağa dair çok bilgisi var, ben de ondan faydalanıyorum. Bir nevi bir adım önümden elimi tutuyor." ifadelerini kullandı.

Güven, annesiyle beraber okuduğunu herkese gururla söylediğini dile getirerek, birlikte okula gidip geldiklerini, ödev yaptıklarını, sıra arkadaşı olduklarını belirtti.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aziz Bükey de aşçılık programında diş hekimi, emniyet mensubu, mimar, mühendis ve öğretmen gibi farklı meslek gruplarından da öğrencileri olduğunu kaydederek, bu programdaki öğrencilerin yaş ortalamasının diğer bölümlere göre daha yukarda olduğuna işaret etti.

Öğrencileri Aysel Arda ve Hakan Güven'in uygulamalı eğitimlerde mutfakta hünerlerini sergilediğini anlatan Bükey, bu durumdan memnun olduklarını ifade etti.

Bükey, "Anne belli bir mesafe katetmişken, çocuğu da uzmanlaşmaya çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor; aşçılık programı aslında sadece bir meslek grubunun oluşturulması için verilen bir eğitim değil, farklı meslek grubundan insanların da özel ilgili alanı." değerlendirmesinde bulundu.