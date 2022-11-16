Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası
Adıyaman'da 11 Kasım'da ölen bir kedide kuduz virüsü tespit edildi. Bunun üzerine Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 11:37, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 11:38
Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine iki mahalle karantinaya alındı.
Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.
11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.
Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız