Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 12:06, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 12:07
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye, yurttan da Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yakalanan FETÖ mensuplarından birinin astsubay olduğu anlatılan açıklamada, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız