'Girdap' operasyonu kapsamında Konya ve Ankara'da 8 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Konya ve Ankara'da 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 13:50, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 13:51
Alınan bilgiye göre, operasyonlar kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumdaki vatandaşlara düşük faizlerle borç vermeyi vadederek yüksek faizlerle senet imzalatıp para verip ardından mal varlıklarına el koyduğu ileri sürülen tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, aralarında oto galeri ve emlakçı gibi iş yerlerinin de bulunduğu Konya'daki 11, Ankara'daki bir adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden, çok sayıda çek ve senedin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 şarjör, 274 fişek, pos cihazı, çok sayıda kartuş, kaşe ve bir miktar esrar ele geçirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız