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Uzmanından '40 yaş merdiven testiyle' kalp hastalığı riskinizi değerlendirin önerisi

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Köksal:- "Eğer 40'lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 14:15, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 14:27
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Uzmanından '40 yaş merdiven testiyle' kalp hastalığı riskinizi değerlendirin önerisi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, 40'lı yaşlarda olan ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarından daha erken durmak zorunda kalan, nefesi daralan ve çarpıntısı olan kişilerin kalp kapaklarında problem olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, kalp kapağı hastalıklarının çoğu zaman hastaneye başvurmayı gerektirmeyecek gibi görünen bazı belirtilerle kendini gösterdiğine işaret etti.

Halsizlik, çabuk yorulma ve bitkinlik gibi durumların genelde kan değerlerindeki eksiklikleri düşündürdüğünü aktaran Köksal, bu belirtilerin kalp kapak hastalıklarının da habercisi olabileceğini aktardı.

Köksal, kalp kapak hastalıklarının geç teşhisinin tedaviyi zorlaştıracağı gibi ilerleyen durumlarda hayati risk de oluşturabileceğini vurgulayarak, "Günlük hayatınızda yol yürümek, yokuş veya merdiven çıkmak gibi rutin durumlarda nefesiniz yetmiyor, tıkanıyor ve sık sık dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız, mitral kapak hastası olabilirsiniz. Ayrıca hareket ederken oluşan çarpıntı da mitral kapak hastalığının bir diğer belirtisidir ve bu gibi durumlarda kişinin mutlaka kalp kapak hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Kişilerin kendilerini "40 yaş merdiven testiyle" değerlendirebileceğinin altını çizen Köksal, "40 yaşlarında bir kişi normal tempoda 3-4 kat merdiven çıkabilir, yaşıtları ile aynı şekilde efor sarf eder ve bunu yaparken nefesi kesildiği için durmak zorunda kalmaz. Eğer 40'lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir." diye konuştu.

- Kapakta hasar varsa akciğer de zarar görüyor

Prof. Dr. Köksal, akciğerlerden gelen temiz kanı kalbe taşıyan mitral kapakta kaçak olması durumunda görevini yerine getiremediğine dikkati çekerek, "Kalp yeterince temiz kanı vücuda pompalayamaz ve kan akciğerlerde birikir. Kan vücuda yeterince pompalanamayınca insan kendini halsiz, yorgun, bitkin hisseder ve çabuk yorulur. Ayrıca pompalanamayan kanın akciğerlerde toplanması ile akciğerlerde su toplanır ve kişi hareket etmekle nefes darlığı hisseder, tıkanır." dedi.

Kişinin bu durumda özellikle merdiven veya yokuş çıkarken sık sık dinlenmek zorunda kaldığına değinen Köksal, mitral kapakta sorun tespit edilmesi halinde, sürekli doktor takibinde olunması gerektiğini belirtti.

Köksal, her mitral kapak hastasının ameliyat edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalık yılda bir kez doktor kontrolü ve ilaç tedavisi ile kontrol altında da tutulabilir. Ameliyata gerek duyulması halinde ise farklı ameliyat teknikleri değerlendirilebilir. Bunlar içinde en çok tercih edilen 'kapalı yöntemle mitral kapak tamiri' hastaya uzun vadede yaşam konforu sağlar."

Mitral kapağında kaçak veya kan sızdırması olan hastalara özellikle az tuzlu beslenmeleri konusunda uyarıda bulunan Köksal, burada sadece az tuzlu yemek veya tamamen tuzu kesmenin yeterli olmayabileceğini, içinde tuz olan maden suyu, turşu, kuru yemiş gibi gıdalara da dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

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