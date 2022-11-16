İzmir'de şoförler odası binasına silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası hizmet binasına silahla ateş ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 14:31, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 14:32
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da, odanın Karabağlar ilçesindeki hizmet binasında oda başkanı Celil Anık ile görüştükten sonra dışarı çıkıp tabancayla binanın camlarına ateş edip kaçtığı belirtilen A.C.P'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça sorgulandı.
Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.
Zanlının söz konusu binaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız