Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

Hakkında soruşturma açılan SYDV müdürü görevden alındı
Hakkında soruşturma açılan SYDV müdürü görevden alındı
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sponsorlu İçerik
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü
Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü
Kariyer basamakları sınavı için 70 bin öğretmen görevlendirildi
Kariyer basamakları sınavı için 70 bin öğretmen görevlendirildi
Trafik sigortasında yeni dönem: Kişi temelli poliçe yapılacak
Trafik sigortasında yeni dönem: Kişi temelli poliçe yapılacak
Borsa İstanbul'a ilgi arttı: Yatırımcısı 3 milyonu geçti
Borsa İstanbul'a ilgi arttı: Yatırımcısı 3 milyonu geçti
Kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı e-Devlet'ten kontrol yapılmalı
Kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı e-Devlet'ten kontrol yapılmalı
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kamuda istihdamda sınırlamanın kaldırılması madenci yakınlarını sevindirdi
Kamuda istihdamda sınırlamanın kaldırılması madenci yakınlarını sevindirdi
Çalındı sanılmıştı...Milli takıma gönül veren çocukların aldığı belirlendi
Çalındı sanılmıştı...Milli takıma gönül veren çocukların aldığı belirlendi
AK Parti'den 'erkek dansözlü eğlence' iddialarına yalanlama
AK Parti'den 'erkek dansözlü eğlence' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Terör örgütüne destek verenler dökülen her damla kana ortaktır
Erdoğan: Terör örgütüne destek verenler dökülen her damla kana ortaktır
Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak
Üretene kredi musluğu açık: Geçen yıla göre yüzde 68 arttı
Üretene kredi musluğu açık: Geçen yıla göre yüzde 68 arttı
Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
MEB'den yeni disiplin kuralları: Okulda gizli çekim yapana uzaklaştırma
MEB'den yeni disiplin kuralları: Okulda gizli çekim yapana uzaklaştırma
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hiçbir suç cezasız kalmayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hiçbir suç cezasız kalmayacak
Bakan Bozdağ'dan FETÖ açıklaması: 2011'de keşke o sözleri söylememiş olsaydım
Bakan Bozdağ'dan FETÖ açıklaması: 2011'de keşke o sözleri söylememiş olsaydım
MHP'li Başkan'dan sonra Valilikten de 'hat' açıklaması geldi
MHP'li Başkan'dan sonra Valilikten de 'hat' açıklaması geldi
Terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme: İfadelere başlandı
Terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme: İfadelere başlandı
'Göçmenlerin İstanbul'da sokağa salındığı' iddiası yalanlandı
'Göçmenlerin İstanbul'da sokağa salındığı' iddiası yalanlandı
Gram altın tarihi zirvede: Bin 68 liraya ulaştı
Gram altın tarihi zirvede: Bin 68 liraya ulaştı
Hilmi Güler'den Ferrero'ya soruşturma açıklaması
Hilmi Güler'den Ferrero'ya soruşturma açıklaması
Bütçe Ekim'de yılın en yüksek açığını verdi
Bütçe Ekim'de yılın en yüksek açığını verdi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 14:35, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 16:31
Yazdır
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın karar duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mahmut Başbuğ, kararı okumadan önce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararında, örgüt ve cinsel suçlar üzerinde daha yoğun bir denetim yaptığını belirtti.

İstinafın, örgütün varlığını kabul ettiğini hatırlatan Başbuğ, "Cinsel suçlarda ise genel olarak bu eylemin rıza dahlinde olduğunu kabul etmiş. Biz inceleme ve araştırmalarımız sonucunda, cinsel suçlara ilişkin mağdurların çok azında bu suçun mağduru olmadığı, suçun oluşmadığı kanaatine vardık. Bu halde mahkememiz cinsel suçlarda irade fesadı olduğunu ve örgütün varlığını kabul etti." ifadelerini kullandı.

- Oktar ile 13 yöneticiye 8 bin 658 yıl ceza

Davaya ilişkin kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırdı.

Heyet ayrıca Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi.

106 sanığı "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uyguladığı 16 sanığa ise çeşitli hapis cezaları verdi. Davada ayrıca 67 sanık da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca, sanık Mert Sucu'yu "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırdı.

- FETÖ'ye yardım ve casusluktan beraat

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal veya askeri, casusluk" suçlarından beraatlerine hükmetti. 3 tutuksuz sanık için hükümle birlikte yakalama kararı çıkaran heyet, 3 sanığın da dosyasının ayrılmasını karara bağladı.

Heyet, müsadere altında olan ziynet eşyaları ve saatlerin sanıklara teslim edilmesine karar verdi.

Şirketler, taşınmazlar ve arabaların üzerindeki müsaderenin devamına karar veren heyet, kişisel banka hesapları üzerinde bulunan blokenin de kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mahmut Başbuğ, 15 yıl üzeri ceza alan sanıklar yönünden dosyanın resen istinaf mahkemesine gönderileceğini, bunun altında ceza alanlar ve beraatler yönünden ise kararın açıklandığı günden itibaren 7 gün içinde itiraz yapılabileceğini bildirdi.

Başkan, yaklaşık 1,5 saat süreyle kararı okumasının ardından, "Karar bundan ibaret. Geçmiş olsun." dedi.

Kararın açıklanmasının ardından konuşan Adnan Oktar, "Sizlere sevgimiz tam. Devletimize güvenimiz tam. Karardan mutluyuz. Kararı Allah verdi. Allah yüceltmek için yapıyor. Güzel günler var ömrümüzde. İslam dünyaya hakim olacak. Türkiye de güzel bir ülke olacak. Karar hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Duruşmaya son verilirken, salondan ilk önce Adnan Oktar çıkarıldı. Oktar, çıkarılırken, tüm sanıklar ve izleyiciler ayağa kalkıp alkışlayarak, "Aslansın, helal olsun." dedi.

- Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından 19 Eylül'de hazırlanan 445 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, FETÖ ile Adnan Oktar silahlı suç örgütünün oldukça benzer saiklerle hareket ederek insanların dini hassasiyetlerini manipüle ettikleri bilgisine yer verilerek, dönemin siyasi ve sosyal koşullarına göre söylem geliştirdikleri ve faaliyetlerini buna göre tanzim ettikleri vurgulanmıştı.

Mütalaada, sanıkların, Akkuyu Nükleer Santral Projesi, Suriye politikaları ve Türkiye-Rusya'yı ilgilendiren istihbari konularda bilgi toplama, ayrılan örgüt üyelerinin zor durumda bırakılmaları için FETÖ'cü olduklarına ilişkin yabancı istihbarat birimlerine bilgi verilmesi şeklinde eylemlerde bulundukları anlatılmıştı.

Mütalaada, Oktar'ın sistematik şekilde örgüt mensuplarına cinsel istismarda bulunduğu, örgüt üyelerinin bir kısım bürokrat, siyasetçi, gazeteci, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlara yönelik kişisel bilgileri kaydedip Oktar'a sundukları, bu verilerin arşivlenmiş şekilde muhafaza edildiği kaydedilmişti.

Esas hakkındaki mütalaada, örgüt elebaşı Oktar'ın "örgüt yöneticiliği", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar", "cinsel saldırı", "cinsel saldırıya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "tehdide azmettirme" suçlarından 232 yıl 9 aydan 1198 yıla kadar hapsi istenmişti.

Örgüt yöneticisi konumundaki diğer sanıklar Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de benzer suçlardan cezalandırılması istenen mütalaada, 71 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamı talep edilmişti.

- Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, "örgüt yöneticisi olmak" suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'yı ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl altışar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

- İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınıp tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

- Savcılık tahliye kararına itiraz etmişti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Emekli polis, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Emekli polis, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı
Sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı
Belediye Başkanının makam aracıyla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Belediye Başkanının makam aracıyla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i tutuklandı
Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i tutuklandı
5 çocuğun öldüğü servis kazasında sakin başlayan duruşma gergin bitti
5 çocuğun öldüğü servis kazasında sakin başlayan duruşma gergin bitti
Garson olarak alınan işçiye, atölyede varil kestirmişler
Garson olarak alınan işçiye, atölyede varil kestirmişler

Bu Habere Tepkiniz

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Yıllar Semra Öğretmen'e acımadı

Yıllar Semra Öğretmen'e acımadı

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan biri olan Semra Öğretmen yıllar sonra ilk kez görüntülendi.