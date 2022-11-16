Saadet Partisi Başkanlık Divanı belirlendi
Partiden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de gerçekleştirilen Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu başkanlığında Başkanlık Divanı yeniden oluşturuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 15:14, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 15:15
Başkanlık Divanına getirilen isimler ve görevleri şöyle:
"Genel Başkan Vekili Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Sabri Tekir, Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Seçim İşleri Başkanı Hasan Bitmez, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Yusuf Sunar, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Aydın, Eğitim Başkanı Ersan Bilgin, Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya, Mahalli İdareler Başkanı Yılmaz Bayat, Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Şerafettin Kılıç, Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, Genel Sekreter Mesut Doğan, Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kadın Kolları Başkanı N. Beytiye Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, denetçiler Yaşar Canbay, Yakup Budak ve Tacettin Çetinkaya."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız