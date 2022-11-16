Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız

Bozdağ, Meclis'te, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozdağ, bu kapsamda Anayasa'nın 24. maddesine fıkraların ekleneceğini, 41. maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılacağını kaydetti.

Hazırlık çalışmasını yaparken Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Bozdağ, ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, hazırlık çalışmasına destek sunmadıklarını söyledi.

"Önümüzdeki hafta Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşüyorum" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu konuda bizim Cumhur İttifakı olarak sayımız şimdi 335, Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 334. Yapılan düzenlemeleri, hazırlığı tamamlanan değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum.

Yaptığımız şey insan haklarına, hukuk devletine ilişkin son derece önemli bir reform, değişikliktir. İnsanların, kıyafetiyle ilgili bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ülkemizde anayasal güvence altına alınacak."

İYİ Parti ve HDP'nin, teklife karşı olduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını, CHP'nin, teklif TBMM'ye sunulduktan sonra değerlendirme yapacağını belirttiğini aktaran Bozdağ, "Umuyoruz ki hem Anayasa konusunda hem de Genel Kurulda siyasi partilerin desteğiyle Anayasa'nın aradığı 400 ve üzerinde çoğunlukla kabul edilir." diye konuştu.

Siyasi partilerin değişiklik konusunda samimi olup olmadığının teklifin yasalaşması sürecinde belli olacağını vurgulayan Bozdağ, "Benim dileğim başörtüsüyle ilgili tartışmaların geri dönmemek üzere ülke gündeminden çıkarılmasıdır." dedi.