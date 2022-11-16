Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre Özer, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Uçar ve annesi Özsoy'un, İstanbul Bakırköy'deki babaevini ziyaret etti.

Bakan Özer, Özsoy'un babası Mehmet Özsoy ve annesi Neşe Özsoy'a başsağlığı ve sabır diledi.

Öğretmen Özsoy ve kızı Yağmur için yapılan duaya katılan Özer, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini, ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu öğretmenimizi ve gencecik evladı, öğrencimiz Yağmur'u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Özer, Özsoy ve kızının adlarını okullarda yaşatacaklarını belirterek, "Öğretmenimiz Arzu Özsoy'un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur'un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vererek yaşatacağız." bilgisini verdi.

Bakan Özer, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, millete sabır diledi.

Yağmur'un üniversite hayalleri için derslerine çok çalıştığını, Özsoy'un da öğretmenlik mesleğini severek yaptığını vurgulayan anne Neşe Özsoy, kızı ve torununun isimlerinin okullarda yaşatılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arzu Özsoy'un, kendisi gibi öğretmen olan teyzesi Ayşegül Bülbüloğlu da "Bize bundan daha anlamlı bir hediye olamazdı. Arzu, mesleğini çok seviyordu. Allah razı olsun." dedi.

Bakan Özer, Arzu Özsoy Anaokulu ve Yağmur Uçar Konferans Salonu'na, baba ve anne Özsoy ile gitmek istediklerini söyledi.

Ziyarette, Özer'e, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü de eşlik etti.