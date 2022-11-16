Edremit İlçe Emniyet Müdürü makamında kalp krizi geçirdi
Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, görevi esnasında kalp krizi geçirdi. Lehimer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 16:41, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 16:41
Makamında fenalaşan Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi bir özel hastanede yapılan Müdür Lehimer, ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Anjiyo yapılarak 5 damarının tıkalı olduğu öğrenilen Lehminer'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı tarafından hastanede devam edildiği belirtildi.
Ameliyata alınacağı öğrenilen Lehimer'i Edremitli gazeteciler ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız