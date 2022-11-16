Garson olarak alınan işçiye, atölyede varil kestirmişler

Çanakkale'nin Kepez beldesinde belediyenin atölyesinde 10 ay önce bir işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

Kepez Belde Belediyesine ait şantiyede Ali Şahin'in ölümüne ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Kepez Limanı'ndan alınan ve kül toplama amacıyla kullanılacak yeşil renkteki varillerin oksijen kaynak setiyle Şahin ve arkadaşı Fikret G. tarafından kesilmeye çalışıldığı belirtildi.

Raporda, Fikret G'nin ifadesinde, kendisinin tam teçhizat ve yanmaz tulum giyerek işe başladığını, arkadaşı Ali Şahin'in ise normal iş kıyafetleri ile kesime başladığını söylediği kaydedildi.

Olayda Fikret G'nin sadece montunun yandığı, vücudunda yanık olmadığı, Şahin'de ise patlama ve alevler nedeniyle büyük yanıklar oluştuğu bilgisine yer verilen raporda, Ali Şahin'in Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünden mezun olduğu, 12 saatlik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimine garson olarak katıldığı, 7 Eylül 2019'da görev başladığı Kepez Belediyesi Hizmet Grupları Şirketindeki meslek adının garson (servis elemanı) olarak yer aldığı bildirildi.

Raporda, iş kazasında hayatını kaybeden Ali Şahin'in yaptığı işle alakalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasına rağmen "Gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde 'asli kusurlu' olduğu" kaydedildi.

Raporda, Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili N.B'nin de "İşveren vekili olarak değerlendirilmesi durumunda 'asli kusurlu' sayılacağı" ifade edildi.

Kepez Belediyesine ait atölyede 18 Ocak'ta boş yağ varilleri kesildiği sırada alev almış, vücudunda yanıklar oluşan Ali Şahin (36), sevk edildiği İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.