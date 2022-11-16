Bakan Özer terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti

Özer, terör saldırısının yaşandığı Taksim İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Geçen hafta sonu acı bir terör saldırısı yaşandığını, 6 canın kaybedildiğini, 81 kişinin yaralandığını hatırlatan Bakan Özer yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bakanlık olarak ayrı bir acıyı yaşadıklarını dile getiren Özer şöyle konuştu.

"6 şehidimizin 3'ü Milli Eğitim camiamızdan. Arzu öğretmenimiz 41 yaşında, yine Arzu öğretmeninizin 15 yaşındaki kızı Yağmur ve 9 yaşındaki Ecrin çocuğumuz, maalesef bu terör saldırısı nedeniyle aramızdan ayrıldılar. Terörü lanetle kınıyoruz. Sayın İçişleri Bakanı'mızın açıkladığı gibi mesajı her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti aziz milletiyle birlikte Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne devam edecek. Bu terör saldırıları bizleri yıldıramayacak. Yeniden birlik ve beraberliğimiz inşa ederek yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Özer, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sadece kendi vatandaşları için değil dünyadaki tüm mazlumlar için çok kritik bir ülke olduğunu vurgulayarak "Onun için eskisinden çok daha fazla çalışarak ve yaralarımızı sararak milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Milletimizin ve Milli Eğitim camiamızın başı sağ olsun." diye konuştu.

Özer'e ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.