Hamile eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Isparta'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) öldürüp kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Yılmaz (42) hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayhan Yılmaz hakkında 'tasarlayarak kadın olan eşe karşı kasten öldürme', kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede Ayhan Yılmaz'ın ifadelerine de yer verildi.

Ayhan Yılmaz, eşi Rabia Yılmaz'ı 5 buçuk yıldır tanıdığını ve aralarında 2 kez dini nikah kıydıklarını, yaşadıkları sorunlardan dolayı sürekli küsüp barıştıklarını, olaydan 4 ay önce de resmi nikahla evlendiklerini ve Rabia'nın kendisinden 18 haftalık hamile olduğunu belirtti. Yaşadıkları problemler yüzünden annesinde kalmaya başladığını dile getiren Ayhan Yılmaz, "Olay günü evdeki nakit para ve ziynet eşyalarımı alabilmek için kilidi değiştirerek eve girdim. Rabia bu durumu fark ederek bana mesaj attı. Ben de o akşam yanına gitme kararı aldım. Rabia'nın ailesi tarafından tehdit edildiğim için yanıma silah almaya karar verdim. Arkadaşıma giderek bana silah temin etmesini söyledim ve 10 bin liraya 1 tabanca satın aldım" dedi.

Arkadaşının aracını alıp Rabia'nın kaldığı kayınvalidesinin evine gittiğini kaydeden Ayhan Yılmaz, balkon kapısından eve girdiğini, çocuk odasında beklemeye başladığını, yaklaşık yarım saat sonra Rabia'nın annesiyle birlikte eve döndüğünü belirtti. Rabia ile konuşma niyetini ve yaşadıkları sıkıntından dolayı sakin şekilde konuşamadıklarını, Rabia'yı çocuk odasına çağırdığını ve o anki kızgınlıkla tabancasını çıkarıp hedef gözetmeksizin 2-3 el ateş ettiğini kaydetti. Rabia'nın bulunduğu yere yığıldığını, annesinin ise bağırarak dışarı kaçtığını belirten Ayhan Yılmaz'ın, kendisinin de dışarı kaçtığını söyleyerek 1 gece konteynerde kaldığını, ertesi gün de teslim olmaya karar verdiğini belirttiği ifadeler iddianamede yer aldı.

Olay, 21 Haziran'da Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İnşaat işçisi Ayhan Yılmaz, eşi 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. İddiaya göre, çift arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan ve başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan Ayhan Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Rabia Yılmaz'ın eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı 16 Haziran'da mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rabia Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.