Banka önüne bırakılan şüpheli valiz polisi harekete geçirdi
Nevşehir'de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 07:30, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 07:50
Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar
polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken,
sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı.
Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi
su dolu bidon çıktı. Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.