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Başkentte hırsızlık çetesine 'Keklik' operasyonu yapıldı

Ankara'da, hırsızlık yapacakları evi önceden dürbün ile gözetleyen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve "Keklik" adı verilen operasyon kapsamında, 27 hırsızlık olayına karışan ve vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 11 zanlı yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 09:00, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 09:01
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Başkentte hırsızlık çetesine 'Keklik' operasyonu yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen projeli teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası, 27 ayrı hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Bu kişilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 22 televizyon, 5 silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve toplamda 129 fişek, 3 pompalı tüfek ile 21 av fişeği, 4 cep telefonu, 14 saat, 2 bin 923 paket sigara, hırsızlık amacı ile kullanılan çok sayıda el aleti, 3 el feneri, 2 dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirildi.

- Hırsızlık yapacakları evleri önceden dürbünle izlemişler

Şüphelilerin,18'i evden, 9'u iş yerinden olmak üzere toplam 27 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri, tespit edilmemek için kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp, kameralara yakalanmamak için kilometrelerce yürüyerek olay yerine gittikleri belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin, hırsızlık yapacakları bölgeyi önceden tespit ettikleri ve dürbünle izledikleri, özellikle bağ evi olarak tabir edilen evlerden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşyaları, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları, iş yerlerine girerken eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdikleri 27 hırsızlık olayında müştekileri yaklaşık bir milyon lira zarara uğrattıkları, şüphelilerin tamamına yakınının hırsızlık olmak üzere, toplam 104 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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