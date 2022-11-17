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Sosyal güvencesi olmayan kalmadı: Kronik hastaya da gebeye de destek var

İflas eden sağlık sistemini ortadan kaldırarak dünyaya örnek bir model inşa eden Türkiye, şehir hastaneleri ile vatandaşların hastane ve eczane kuyruğu çilesine son verdi. Dünyaya örnek bir sağlık modeli inşa eden ülkemiz, bugün uluslararası sağlık üssü konumuna ulaştı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 09:03, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 09:05
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Sosyal güvencesi olmayan kalmadı: Kronik hastaya da gebeye de destek var

Geçmişte sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran Türkiye, uluslararası bir sağlık üssü konumuna ulaştı. Özel hastanelerin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje 'Şehir Hastaneleri'ne varana kadar sağlık alanında birçok reforma imza atıldı. Hastanelerin eczaneleri önünde uzayan ilaç kuyrukları işkencesi sonlandırıldı. Ülke genelindeki tüm eczanelerin barkot sistemiyle hizmet vermesine imkan tanıyan düzenleme, vatandaşın istediği eczaneden ilaç temin etmesinin yolunu açtı. Hastaların ücret ödeyemediği için hastanede rehin kaldığı sisteme de son verildi. Devletin sağlık alanında sunduğu imkanlar şu şekilde sıralanıyor.

4.7 MİLYARLIK DESTEK

Şartlı sağlık yardımından kimler yararlanır?

Devlet, sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere 0-6 yaş arasındaki çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının doğumlarını hastanede yapmaları koşullarıyla "Şartlı Sağlık Yardımları" ile destek veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) gerçekleştirilen başvuruların ardından gebelik döneminde 200, çocuk için 100, doğumun hastanede yapılması halinde tek seferlik 500, şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL veriliyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir hesaba yatırılıyor.

Bu kapsamda 2003'ten beri 4.7 milyar TL destek sağlandı.

KATILIM PAYI KARŞILANIYOR

İlaç katılım payında geri ödeme şartı ne?

İlaçların katılım payı ödemeleri, genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsıyor. SYDV, ödenen katılım payı tutarını karşılıyor.

ELEKTRİKSİZ BIRAKILMIYORLAR

Kronik hastalığı olanlara verilen maddi destekler neler?

Tüberküloz ve Subakut Sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için Kronik Hastalık Yardımı ile devlet hastalara hızır gibi yetişiyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden hastalık bilgileri alınan kişiler, kimlik kartı ile SYDV'ye başvuruyor. Yardımdan faydalananlara aylık 3.336 lira ödeniyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği veriliyor. Tedavi gören kişi, hasta vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına SYDV'ye başvuru yapılabiliyor. Müracaat edemeyecek durumda olan hastanın hanesinde vakıf personeli tarafından da başvuru alınıyor. Sağlık raporu ve vakıftan temin edilen başvuru formu ile başvuru gerçekleştiriliyor.

Elektrik Tüketim Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine göre aylık 216 liraya kadar (150 kWh karşılığı) destek veriliyor. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için ise üst sınır belirleniyor. Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bir kere yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI OLDULAR

Türkiye'de kaç şehir hastanesi var?

Pandemi döneminde büyük öneme sahip olan, bulundukları şehirlerde en yüksek kalitede sağlık hizmetlerini sunmayı amaçlayan şehir hastaneleri günden güne yaygınlaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri dünyaya parmak ısırtıyor. Geçen ay açılan Etlik Şehir Hastanesi de 4 bin 50 yatakla hizmet vermeye başladı. Yapımı tamamlanan 20 şehir hastanesi toplam 29 bin 348 yatak kapasitesi ile hastaların yaralarına merhem oluyor. İnşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanesiyle bu sayı 35 çıkacak. Geçmişte hastanelerde gece yarılarından itibaren başlayan muayene kuyrukları ortadan kalktı. Vatandaş özel hastane ve şehir hastanelerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da e-Devlet üzerinden randevu alarak yararlanıyor. Bu sayede hastaların ücret ödeyemediği için hastanede rehin kaldığı sisteme de son verildi.

HERKESİ KUCAKLAYAN PROJE

Kimin GSS prim ödemelerini devlet karşılıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşı kapsıyor. Hane veya sağlık güvencesinden yoksun aile bireyleri, TC Kimlik Kartı ile başvurabiliyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi sonucuna göre ihtiyaç sahibi olduğuna karar verilen hak sahipleri SYDV'lere başvuruda bulunuyor. 258 liralık prim tutarı hak sahibi adına SGK'ya her ay devlet tarafından ödeniyor. Bu yılın 7 aylık döneminde 9.5 milyon hane 17.8 milyar TL'lik yardımdan faydalandı.

HASTALIKLARA KARŞI ERKEN TEŞHİS DÖNEMİ

Tüm aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kalın bağırsak kanseri taramasının yapılmasını sağlayacak. 18 yaşından büyükler, yılda en az bir kez kan basıncı ölçümü için aile sağlığı merkezlerine davet edilecek.

VATANDAŞ SAĞLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN

SELİM ERUSTA: Şehir hastaneleri projesiyle hastaneler tek çatı altında toplandı. Otel konforunda hizmet alıyoruz. Eskisi gibi oradan oraya gitmiyoruz. Yaptırandan Allah razı olsun. Hastaneler pırıl pırıl olmuş. Önceden saatlerce kuyruk beklerdik. Şu an tertemiz ortamda çok beklemeden muayene oluyoruz.

EMİNE ALTIN: 65 yaşındayım bundan önce ilaç almak için saatlerce sıra beklerdik. Şimdi reçetemizle, istediğimizden yerden kolaylıkla ilaçlarımızı alıyoruz. Devletimiz çoğu ilacın da geri ödemesini yapıyor.

HATİCE ERYILMAZ: Eşim yatalak hasta. Elektriğimiz olmasa yaşayamaz. Devletin verdiği destek sayesinde hayata tutunuyor. Hem elektrik hem de sağlık desteği alıyoruz. Tayyip Erdoğan olmasa binların hiçbiri olmazdı.

Fatma Göksu

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