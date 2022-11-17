Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,52, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirtti.

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündemimde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.