YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı yarın Elazığ'da yapılacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Kurulca araştırma üniversitesi olarak belirlenen 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleşecek.

Toplantıda söz konusu üniversitelerin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve iş birliği" boyutlarında 30 gösterge ile performansları masaya yatırılacak.

Ayrıca, araştırma üniversitelerinin Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, 2022 yılına ait proje sayıları ve kullandıkları bütçeler de değerlendirilecek.