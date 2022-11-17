Dolar günü 18,61 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,61 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 18:32, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 18:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6160
|18,6170
|18,6180
|18,6190
|Avro
|19,3330
|19,3340
|19,2410
|19,2420
|Sterlin
|22,0230
|22,1330
|21,9040
|22,0150
|İsviçre Frangı
|19,6970
|19,7950
|19,4810
|19,5780
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5860
|18,6660
|18,5880
|18,6680
|Avro
|19,2930
|19,3730
|19,2010
|19,2810
|Sterlin
|21,9630
|22,1730
|21,8440
|22,0540