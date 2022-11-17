Üçüncü el sigara maruziyeti 40 yaş altında KOAH gelişmesine yol açabiliyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
%0,98 Faizli 15.000 TL Kredi!
%0,98 Faizli 15.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu
Bilal Erdoğan: 15 Temmuz ihanetine ailecek direndik
Bilal Erdoğan: 15 Temmuz ihanetine ailecek direndik
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı cumartesi yapılacak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı cumartesi yapılacak
Togg'un sigortası indirimli olacak: İyi sürücülere yüzde 50
Togg'un sigortası indirimli olacak: İyi sürücülere yüzde 50
Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Terör saldırısına yardım eden örgüt mensubu yakalandı
Terör saldırısına yardım eden örgüt mensubu yakalandı
Hakkında soruşturma açılan SYDV müdürü görevden alındı
Hakkında soruşturma açılan SYDV müdürü görevden alındı
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü
Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü
Kariyer basamakları sınavı için 70 bin öğretmen görevlendirildi
Kariyer basamakları sınavı için 70 bin öğretmen görevlendirildi
Trafik sigortasında yeni dönem: Kişi temelli poliçe yapılacak
Trafik sigortasında yeni dönem: Kişi temelli poliçe yapılacak
Borsa İstanbul'a ilgi arttı: Yatırımcısı 3 milyonu geçti
Borsa İstanbul'a ilgi arttı: Yatırımcısı 3 milyonu geçti
Kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı e-Devlet'ten kontrol yapılmalı
Kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı e-Devlet'ten kontrol yapılmalı
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Üçüncü el sigara maruziyeti 40 yaş altında KOAH gelişmesine yol açabiliyor

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hatice Kılıç:- "Sigara içenlerin kıyafetleri ile aynı ortamda bulunanların üçüncü el sigara maruziyeti, 40 yaş öncesinde KOAH gelişimine yol açabilmektedir. Sigara içen kişinin kıyafetinin bulunduğu ortamda nefes alıp vermek KOAH gelişim riskini artırıyor"- "Sigara içen bireyin, sigara dumanı etrafında başlıca katran olmak üzere 4 binden fazla partiküller, atmosferdeki hava ile kullanıcının kıyafetlerine sinmektedir. Bu kişinin kıyafetinin bulunduğu ortamda bulunan kişi de bu partikülleri soluduğundan risk artıran bu partiküller akciğere ulaşmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 12:11, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 12:28
Yazdır
Üçüncü el sigara maruziyeti 40 yaş altında KOAH gelişmesine yol açabiliyor

- Sigara kullananların giydiği kıyafetlere sinen partiküllerin, ortamda bulunan kişiler tarafından solunması olarak ifade edilen "üçüncü el sigara maruziyeti"nin, 40 yaş altında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) gelişmesine yol açabildiği uyarısında bulunuldu.

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hatice Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOAH'ın genellikle öksürük ve balgam çıkarılması, nefes darlığı ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

KOAH'ın endüstrileşmenin yanı sıra modern yaşamda hareketsizliğin artmasıyla giderek artan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Kılıç, "Dünyada her 10 kişiden birinin, Türkiye'de ise her 5-6 kişiden birinin KOAH olduğu bilinmektedir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde inme, kalp hastalıklarından sonra 3. sıradaki ölüm nedenidir." bilgisini verdi.

Kılıç, KOAH'ın, genetik özelliklerin sigara ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlerden etkilenerek zaman içinde ortaya çıktığını, risk faktörlerinin hangi ağırlıkta ortaya çıkacağının da kişiden kişiye değiştiğini anlattı.

- "Merdiven çıkarken nefes açlığı hissetmesi önemli bir belirtidir"

İlerleyen evrelerde, sigara dumanından kaynaklı partiküllerin, akciğer dışında diğer organlarda da hasar bırakabildiğini belirten Kılıç, organlardaki hasara bağlı kalp ve damar hastalıkları, diyabet, uyku apnesi, nörolojik sorunlar ve kas güçsüzlüğü görülebildiğini vurguladı.

KOAH'lılarda özellikle sabahları balgam çıkarılması ve öksürüğün önemli bir yakınma olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Gündelik hayatta yakınması olmasa bile kişinin yol yürürken, merdiven çıkarken nefes açlığı hissetmesi önemli bir belirtidir." uyarısında bulundu.

Kılıç, özellikle sigara kullanan kişilerde öksürük ve balgam çıkarılmasının buna bağlanmasının ve hekime başvurulmamasının KOAH'da geç tanı konulmasına neden olduğuna işaret etti.

- "Organik yakıtların dumanına maruziyet KOAH riskini artırıyor"

KOAH'ın artık sadece sigara içimi ile oluşan ya da sadece yaşlılarda ve erkeklerde görülen bir hastalık olmadığının altını çizen Kılıç, "KOAH, kişisel seçim veya yaşam tarzı ile bireyin kendi kendine neden olduğu bir hastalık olmaktan çıkmış, hava ve çevre kirliliğinin sağlığa etkileri nedeniyle gençlerde ve kadınlarda da görülebilen bir hastalık haline gelmiştir." dedi.

Anadolu'da ısınma amaçlı veya tandır, saç ve sobada ekmek yapımında kullanılan organik yakıtların dumanına maruziyetin de kadınlarda KOAH gelişiminde önemli bir risk faktörü olarak tanımlandığını aktaran Kılıç, "Yetersiz beslenme, enfeksiyonlar veya iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruz kalmaya bağlı olarak doğumdan önce ve sonra akciğer gelişiminin geri kalması da KOAH'a yol açabilir. Doğum öncesi ve doğum sonrası bebeklik çağından itibaren sık geçirilen enfeksiyonlar, annenin sigara içiyor olması nedeni ile anne karnındaki maruziyet de önemlidir." diye konuştu.

- "Ev dışı ortamda içilmeli"

Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine doğumdan itibaren aynı evde sigara içenlere bağlı pasif sigara dumanı maruziyeti ve sigara içenlerin kıyafetleri ile aynı ortamda bulunanların üçüncü el sigara maruziyeti de 40 yaş öncesinde KOAH gelişimine yol açabilmektedir. Bu grup olgularda, 40 yaş altında KOAH gelişebilmektedir. Sigara içen kişinin kıyafetinin bulunduğu ortamda nefes alıp vermek KOAH gelişim riskini artırıyor.

Sigara içen bireyin, sigara dumanı etrafında başlıca katran olmak üzere 4 binden fazla partiküller, atmosferdeki hava ile kullanıcının kıyafetlerine sinmektedir. Bu kişinin kıyafetinin bulunduğu ortamda bulunan kişi de bu partikülleri soluduğundan risk artıran bu partiküller akciğere ulaşmaktadır. Bu nedenle uluslararası rehberlerde bu konu ile ilgili 'erken KOAH' diye bir terim kullanılmıştır."

Birey ve çevre sağlığının korunması için sigara kullanımının sonlandırılması gerektiğine vurgu yapan Kılıç, kesinlikle ev ortamında ve kapalı alanda sigara içilmemesi uyarısında bulundu. Kılıç, "Ev dışı ortamda sigara içilmeli ve ev ortamına girildiğinde de kıyafetler değiştirilmeli, el ve yüz hijyeni sağlanmalı. Bunlar yapılmadan çocuklara, bebeklere temas edilmemeli." dedi.

- "Elektronik sigaralar, buharındaki partiküller nedeniyle sigara kadar zararlı"

Yapılan çalışmaların KOAH'lı bireylerin yüzde 85'inin sigara içtiği, sigara içenlerin yüzde 15'inde ise KOAH görüldüğünü ortaya koyduğunu söyleyen Kılıç, "Bunun arka planında, özellikle genetik olarak bazı protein ve genetik defekti olanlarda, anne ya da baba sigara içiyorsa ve hastalık geliştiyse, siz de sigara içerseniz KOAH gelişme riski artıyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, bu etkenlerin erken dönemde KOAH gelişiminden sorumlu olduğunun ortaya konduğunu dile getirerek, "Sigara içen ve balgam çıkaranlarda KOAH tanısı için yapılan nefes testinin sonuçları normal çıksa bile hücre düzeyinde hasar meydana geldiği belirtilmektedir." uyarısında bulundu.

Sağlığın korunması için hemen sigara kullanımının sonlandırılması, gerekiyorsa sigara bırakma polikliniklerine başvurularak yardım alınması gerektiğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Günümüzde sigara dışında puro, pipo ve kullanımı artan elektronik sigara kullanılıyor. Gençlerde de maalesef elektronik sigara kullanımı yaygın. Dikkat edilmesi gereken elektronik sigaralar nikotin içermese de buharında bulunan diğer partiküller nedeniyle sigara kadar zararlıdır. Belirti, bulgu hisseden kişiler hemen hastaneye başvurmalı. Bu kişilere solunum fonksiyon testi ile tanı konulabiliyor."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Tıbbi görüntülemede dünya şampiyonuyuz! MR bağımlısıyız...
Tıbbi görüntülemede dünya şampiyonuyuz! MR bağımlısıyız...
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Özer terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti
Bakan Özer terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti
Nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi ayın polisi seçildi
Nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi ayın polisi seçildi
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Son hali herkesi şoke etti!

Son hali herkesi şoke etti!

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu.