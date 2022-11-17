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'Karla mücadelede 11 bin 490 makine ve ekipmanla hizmet vereceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Planımıza göre, yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik kara yolu ağımız üzerindeki 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla ve 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 12:28, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 12:29
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'Karla mücadelede 11 bin 490 makine ve ekipmanla hizmet vereceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun yağışlar gelmeden kara yollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere, 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi ile 132 ton üreyi merkezlerimizde depoladık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilen "Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2003 yılından bugüne bambaşka bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Bu yolda, kara yolları başta olmak üzere ulaşımın her alanında gerçekleştirdikleri yatırımlarda yerli ve milli üretimin payını her geçen gün artırdıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Hem yatırım hem de yerli ve milli üretim alanlarında ülkemize çağ atlattık. 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda büyük ölçüde tamamladık. Yetmedi, 2023, 2035 ve 2053 için yeni hedefleri belirledik. Devlet aklını en iyi şekilde kullanarak, katılımcı bir yaklaşımla, önümüzdeki 30 yılda yapacağımız yatırımları bir bir planladık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna uyumlu yatırımları hayata geçirmek için hep birlikte çabaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle kara yolları yatırımlarında, son 20 yılda, tarihi birlikte yazdık, ülkemizin kaderini birlikte değiştirdik. Kara yollarımızdaki bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 790 kilometreye çıkardık, 2023 hedefimiz, 30 bin kilometreye çıkarmak. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden, 663 kilometreye yükselttik, 2023 hedefimiz 720 kilometredir. Köprü ve viyadük uzunluklarını 738 kilometreye çıkardık, 2023 hedefimiz, 770 kilometreyi aşmaktır.

Toplamda 112 milyar doları aşan kara yolu yatırımlarımızla 2003 yılından bugüne, istihdama 5,3 milyon kişi, üretime 265 milyar dolar, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya ise 123 milyar dolarlık katkı sağladık. El birliği ile ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla temelli büyümesine destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz.

Yaz ve sonbaharın ardından kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, özellikle doğu bölgelerimizde kar yağışları etkisini göstermeye başladı ancak yoğun yağışlar gelmeden kara yollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı da tamamladık. Kar ve diğer doğal afetlere karşı yollarımızın sürekli açık bulundurulması için Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün araç ve makine parkını sürekli olarak yeniliyoruz.

Bu yıl, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün makine parkına, satın alınan makine, araç, üst yapı ve ekipmanların yüzde 81'lik kısmı yerli imalattır. Yeni alımlarla birlikte, bugün itibarıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü araç parkında, 5 bin 427'si hareketli makine olmak üzere, toplam 13 bin 734 makine ve ekipman hizmet vermektedir."

- "Karayollarındaki tipi ve esintilere karşı 851 kilometrelik kar siperi yaptık"

Karaismailoğlu, soğukların ve yağışların yaklaştığı bu günlerde, 2022-2023 Yılı Kış Programı'nı hazırladıklarını vurgulayarak, "Planımıza göre, yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik kara yolu ağımız üzerindeki 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla ve 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz. Kış programında, karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere, 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi ile 132 ton üreyi merkezlerimizde depoladık." dedi.

Kara yollarındaki tipi ve esintilere karşı 851 kilometrelik kar siperi yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış mevsiminde seyahat edecek yol kullanıcılarının, yola çıkmadan önce güzergahlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 0312 449 86 60 numaralı telefonlarından ya da ücretsiz ALO 159 hattından veya www.kgm.gov.tr internet adresinden kapalı ve açık yollar ile birlikte önerilen alternatif güzergahlarla ilgili bilgi almalarının önemini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Karayollarımızı ve mücadele araçlarımızı düzenli olarak akıllı ulaşım sistemleri ile takip ediyoruz. Kapanan ve açılan yollar, karla mücadele merkezlerimizde 7/24 esasına göre izlenmekte. Kritik kesimlerde karla mücadele aracımızın çalışmalarını, üzerlerindeki kamera ile takip ediyoruz.

Bunun yanında, araçlarımızdaki araç takip sistemleri üzerinden çalışmalar izlenirken, olası olumsuzluklar koordinasyon birimlerimize anında iletiliyor. Yollardaki karla mücadele, tüm tarafların ortak ve koordineli çalışmaları ile başarıya ulaşabilir. Bu nedenle buradan sürücü arkadaşlarımıza şu önemli mesajları iletmek istiyorum; Karla mücadelemizi, güzergahların trafik hacminin yoğunluğundan kaynaklı önceliklere göre yapıyoruz. Mücadelede öncelikli hedefimiz trafiğin açılmasıdır, yol genişletme devamındaki bir süreçtir. Yoğun yağış, tipi ve ani ısı düşmesi gibi nedenlerden dolayı can güvenliğiniz açısından, yollar trafiğe kapatılabilir. Kapatılan yollara giriş yapmak için lütfen ısrarcı olmayalım."

- "Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım"

Bakan Karaismailoğlu, kara yollarında seyahat eden herkesin can ve mal güvenliği için araç sürücülerine de hatırlatmada bulunarak, "Kış şartlarına uygun olmayan ve kar lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda, zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım." diye konuştu.

Özellikle rampalarda tır kaymalarına sıkça rastlandığını belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kara yollarında tır ile değil, kar ile mücadele etmek istiyoruz. Sürücülerimizin, araçlarının yük ve hızını, hava ve yol şartlarına göre ayarlayacaklarını, araç takip mesafelerini artıracaklarını, trafik işaret ve işaretçilere uyup, şerit ihlali yapmayacaklarını, yorgun ve uykusuz yola devam etmeyeceklerini, her zaman olduğu gibi, sürücülerimizin, her türlü koşulda yol açma çalışması yapan, seyir güvenliğini artırmak için zor koşullarda mücadele veren Karayolu Genel Müdürlüğü ekiplerimize destek olacağına canı gönülden inanıyoruz.

Tüm ekip çalışanlarımızla, başarılı bir kış sezonu geçireceğimize olan inancımız tamdır. Karla mücadele merkezlerimizde ve sahada görev alacak arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Makine ve araç parkına yeni dahil olan araçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun.

Burada sergilediğimiz araçlar bu yıl kara yolları filosuna katılan araçların sadece bir kısmı. Anadolu'muzun çeşitli bölgelerinde araçlarımız görev yapmak üzere hazır vaziyetteler. Bugün de İstanbul Park'ta hem kış sezonu hazırlıklarımızı gözden geçirelim hem de arkadaşlarımızın buradaki motivasyonunu sağlamak için burada bir tören düzenledik.

Vatandaşımızın yanında, onların güvenli ulaşımını sağlamak için çalışacak binlerce çalışma arkadaşlarımızla birlikte 7/24 ayakta olacağız. Tüm vatandaşlarımızın, şoförlerimizin seyahatlerini güvenli bir şekilde tamamlayıp evlerine, sevdiklerine emniyetli bir şekilde ulaşmalarını diliyorum."

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, bir yol bakım aracına kış lastiği taktı. Ardından hizmete alınan karla mücadele araçlarından birinin direksiyonuna geçen Karaismailoğlu, hizmete alınan diğer yol bakım araçlarının eşliğinde İstanbul Park'ta sürüş gerçekleştirdi.

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