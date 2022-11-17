Tokat'ta 102 sikke ele geçirildi
Tokat'ın Pazar ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 102 sikke ile metal obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 12:50, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 12:59
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.T'nin (43) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, Kazgölü yol ayrımında yakalanan L.T'nin üzerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 102 sikke ile metal obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız