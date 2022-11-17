İstanbul 2 No'lu Barosu, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesi, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.

Patlamanın yaşandığı alanı ziyaret ederek karanfiller bırakan İstanbul 2 No'lu Barosu üyesi avukatlar adına konuşan Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, menfur saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralı vatandaşlara da şifa diledi.

Şamlı, hukuk normlarının koruduğu en temel hakkın hayat olduğunu vurgulayarak, "Bu terör eyleminde de teröristler ile onları maşa olarak kullanan efendileri, çocukların, kadınların, masum insanların hayat hakkına saldırmıştır. Her terör eylemi aynı zamanda insan nesline ve insan onuruna karşı işlenmiş suçtur." dedi.

Ölümle sonuçlanan terör eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesi kapsamına alınması ve insanlığa karşı suç olarak tanımlanması gerektiğini kaydeden Şamlı, şöyle devam etti:

"Saldırının hedefi yalnızca hayatını kaybedenler, yaralananlar değil milletimizin tamamıdır. Önemle vurgulamak isteriz ki bu eylemi gerçekleştiren teröristler ve terör örgütleri, ülkeleri karıştırarak sömüren emperyalistlerin maşasıdır. Bu hain saldırı, masum insanların hayat hakkıyla insanımızın huzurunu, ülkemizin bütünlüğünü, devletimizin bekasını hedef almıştır. Saldırı, teröre karşı son derece kararlı ve tek vücut olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Emperyalistler maşa olarak kullandıkları teröriste kimliğine uygun olmayan kıyafet giydirerek milletimizin inancına ve değerlerine hakaret edip, onları yıpratmak istemiştir."

Şamlı, güvenlik güçlerinin olaya çok hızlı müdahale etmesinin terör örgütlerinin ve emperyalistlerin planlarını boşa çıkardığını dile getirerek, baro olarak menfur terör eylemi ile ilgili açılacak davalarda hayatını kaybeden vatandaşların, yakınlarının, yaralanan vatandaşların ve milletin hukukunu hassasiyetle savunacaklarını kamuoyuna ilan ettiklerini aktardı.