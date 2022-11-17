'İstihdamın artması, verilecek eğitim destekleriyle daha ileri bir aşamaya taşınacaktır'

Bilgin, Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ATO Congresium'da düzenlenen "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı"na katıldı.

Programda konuşan Bilgin, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının Türk milletini çok üzdüğünü ifade etti. Terörün insanlık suçu olduğunu belirten Bilgin, terör saldırısını gerçekleştiren canileri, katilleri lanetledi.

Bilgin, Türkiye'de alınan önlemler sayesinde terörün bitme noktasına geldiğine dikkati çekerek terör saldırılarının, dünyanın her yerinde gerçekleştirildiğine işaret etti.

Bu saldırılara karşı sessiz kalanların ve teröre doğrudan veya dolaylı destek verenlerin insanlık suçuna ortak olduklarını kaydeden Bilgin, terörü şiddetle ve nefretle kınadı.

Bilgin, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini ama bununla mücadeleyi etmeyi de sürdürdüğünü belirten Bilgin, "Demokrasi, insanların özgürlüklerinin yaşandığı bir rejimdir. Demokrasinin düşmanı terördür. Dolayısıyla teröristlerin, teröre yataklık edenlerin veya onun yandaşı olanların, demokrasi kavramını kirletmeye hakları yoktur. Onlar, aşağılık bir cinayet eyleminin taraftarıdırlar. Onların maskesini her ortamda düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim demokrasiyi, insan haklarını savunmak için temel insani görevimizdir." diye konuştu.

- "Türk modernleşmesi hızla ilerliyor"

Bakan Bilgin, Türkiye'nin modernleşme yönünde mesafe almasının, modern ülke ve kurumlarla daha büyük iş birliklerini gerektirdiğini belirterek, böylece modernleşme sürecinin hızlanacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a Türkiye'deki birçok projeye desteklerinden dolayı teşekkür eden Bilgin, Türk modernleşmesinin hızla ilerlediğini bildirdi.

Türkiye'nin 30 yılda tarımsal toplumdan modern topluma doğru demografik olarak büyük mesafe kat ettiğine işaret eden Bilgin, modernleşmenin aynı zamanda meslekleşme, endüstriyel üretim demek olduğunu ifade etti.

Modernleşme sürecinde mesleklerin, niteliksel derinlik kazanmasının, fonksiyonel farklılaşmaları icra edecek hüviyetlere kavuşmasının önemli olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ile yapılan projelerin önemli bir kısmı eğitimle ilgilidir ve meslekleşmeyi fonksiyonel hale getirecek, nitelikler kazandıracak bir eğitimdir. Yani klasik eğitimin dışında özel eğitim proseslerini kapsamaktadır. Bu fevkalade önemlidir. Bunun daha önemli hale gelmesi ise bu mesleki farklılaşmayı doğrudan doğruya istihdamla buluşturmaktır. İstihdamın artması, verilecek eğitim destekleriyle istihdamın daha nitelikli iş bölümüne doğru evrilmesi, Türk modernleşmesinin daha ileri bir aşamaya taşınmasına katkı yapacaktır. Bunun özellikle üniversitelerle, çeşitli eğitim kurumlarıyla iş birliği halinde geliştirilmesiyse bilimsel, teknolojik değişim hızımızı modernleşmeyle bütünleştirecek, modernleşmeyi ivmelendirecek bir etki yaratacaktır. Bu aşamada, iş birliği kapsamında sürdürülen bu projelerin Türkiye'ye ve insan gücümüze hatta yarınlarımıza değer katacak girişimler olduğunu düşünüyorum."

Bu projeleri daha ileri taşımak üzere, AB Türkiye Delegasyonu ile istihdam içinde eğitim, iş gücüne farklı nitelikler kazandıracak projeleri içeren bir program hazırladıklarını kaydeden Bilgin, bunların yakın zamanda Bursa ve İzmir'de hayata geçirildiğini, gelecek günlerde Kayseri, Konya'da ve Türkiye'nin her bölgesinde uygulamaya konulacağını anlattı.

Bilgin, bu projeleri, sadece eğitim ortamlarında gerçekleştirilen soyut faaliyetler olmaktan çıkarıp elle tutulabilir neticeleri olan projelere dönüştüreceklerini belirtti.

- "Türkiye, sorunların çözümünde rol aldı"

Mevcut konjonktürün yüksek enflasyon, savaş, gıda ve tahıl krizi gibi bazı olumsuzlukları meydana getirdiğine işaret eden Bilgin, Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda çok önemli gelişmeler sağladığına dikkati çekti.

Bilgin, "Türkiye, bütün bu sorunların çözümünde rol aldı. Çözüm üreten bir konumda olması bakımından da uluslararası sistemde önemli barışçıl bir rol oynamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimiyle tahıl krizinin çözülmesi başlı başına büyük bir meselenin çözümüne dönük bir tavırdır." dedi.

Bakan Bilgin, program sonunda gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorusuna ise "Ben bu konularla ilgili açıklamaları genel bir basın toplantısıyla yapıyorum." yanıtını verdi.

Bakan Bilgin ve beraberindekiler, daha sonra fuarın açılışını yaparak kurulan stantları gezdi.

Programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kürşad Arat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.