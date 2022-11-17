Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor

Kongrenin protokol konuşmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat KURUM, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN, Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN ve BEM- BİR-SEN Genel Başkanı Levent USLU tarafından gerçekleştirilecektir. Etkinliğin açılış konuşmalarını ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. Jamal AKBAR ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü KARATEPE yapacaklardır.

Tarihsel açıdan bakıldığında şehrin, insanlığın ürettiği en büyük ve karmaşık organizasyon olduğu açıktır. Bugün şehrin bir medeniyet göstergesi olduğu ifade ediliyorsa bu, şehir organizasyonun büyüklüğü ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Bunun için şehir aynı zamanda medeniyetin de bir göstergesi olarak tarih boyunca insanları cezbetmiştir.

Ülkemiz özelinde baktığımızda ise 1980 sonrasında şehre göç hızlanmış ve nüfusun önemli bir kısmı metropol şehirlerde toplanmaya başlamıştır. 1980 sonrası dönemde Türkiye'nin neoliberal ekonomi politikasına yönelmesi ülke içerisinde nüfus hareketliliğini arttırmış ve bu durum yerel yönetimleri göç, plansız/çarpık kentleşme, ulaşım, yoksulluk, kayıt dışı istihdam, vb. pek çok sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Yerel yönetimler başta belediye hizmetleri olmak üzere yereldeki pek çok hizmetin sunulmasında birinci derecede sorumlu aktörlerdir.

Kongrede yerel yönetimlerin şehirleşmenin beraberinde getirmiş olduğu sosyal sorunlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmelerine rehberlik edecek çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kongre kapsamında yerel yönetimlerin ve yerelde belediye ile birlikte çalışan diğer kurum ve kuruluşların eşgüdüm halinde çalışarak kentsel hizmetlerin nasıl daha etkin bir şekilde sunulabileceğine yönelik bir bakış açısı ve Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuna uygun yaşanabilir şehirlere dair ufkun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

