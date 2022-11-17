Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı

Eğitim-Bir-Sen tarafından üyelerinin kullanıma sunulan Eğitim-Bir-Sen Akademi, önceki dönemlerde olduğu gibi uzman ve başöğretmenlik sınavlarına hazırlık amacıyla da üyelerine online olarak hazırlık desteği vermekteydi.

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan uzman ve başöğretmenlik çalışma notları ve tarama testleri, üye olsun olmasın tüm öğretmenlerin kullanımına açıldı.

Önümüzdeki günlerden itibaren deneme sınavlarının da yükleneceği sınav içeriğine; Eğitim-Bir-Sen'in https://www.ebs.org.tr/ kurumsal web sitesinde bulunan "Kariyer Basamakları" linki üzerinden erişim sağlanabiliyor.

