Türk hekimler 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesine girdi

Acıbadem Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollanda merkezli bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda çalışma yapan şirket Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesi yayınlandı.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı dergilerin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak hazırlanan liste, bilim dünyasında saygın bir yayın olarak kabul ediliyor.

Dünyada yüz binlerce bilim insanının çalışmalarının değerlendirildiği araştırma sonucunda Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan ve Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mert Erkan, 2021 yılının "Dünyanın en etkili bilim insanları" kategorisinde yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

Bilimsel çalışmalarıyla bu listeye giren Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. Erkan, pankreas, karaciğer ve safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisini kapsayan "hepatopankreatobiliyer cerrahi" alanında çalışmalarını sürdürüyor ve aynı zamanda Acıbadem Sağlık Grubu Hastanelerinde hizmet veriyor.